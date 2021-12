Rangnick nach Remis mit Manchester United gegen Newcastle enttäuscht - Corona-Pause "keine Entschuldigung"

Trainer Ralf Rangnick von Manchester United will die fehlende Spielpraxis seiner Mannschaft nach der zweiwöchigen Corona-Pause nicht als Begründung für die schwache Leistung beim 1:1 bei Newcastle United gelten lassen. "Es ist auch eine Frage des Rhythmus, aber wir sollten nicht nach Entschuldigungen suchen", sagte der 63-Jährige nach dem 1:1 (0:1) bei Newcastle United am Montagabend. "Wir müssen uns verbessern und körperlicher und präziser spielen, wenn wir in Ballbesitz sind", forderte der ehemalige Bundesliga-Trainer. "Ich war nicht glücklich mit unserer Leistung."

