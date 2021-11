Cristiano Ronaldo nur eingewechselt: Zeitung spekuliert über Rangnick-Einfluss - Interimscoach winkt ab

Die erwartete Verpflichtung von Ralf Rangnick als Trainer des englischen Rekordmeisters Manchester United hat die Zeitung Telegraph zu kuriosen Spekulationen veranlasst. "Es fühle sich an, als habe Rangnick die Mannschaftsaufstellung von Uniteds Interimstrainer Michael Carrick beeinflusst", schrieb die Zeitung am Sonntag nach dem 1:1 der Red Devils beim FC Chelsea, "denn Cristiano Ronaldo saß auf der Bank und kam erst für den Torschützen Jadon Sancho (was ein merkwürdiger Wechsel war)".