Ralf Rangnick hat klaren Plan: Neuaufbau bei Manchester United "keine Raketenwissenschaft"

Ralf Rangnick glaubt nicht, dass Manchester United in der englischen Meisterschaft eine ähnliche Durststrecke wie dem FC Liverpool mit 30 Jahren ohne Titel droht. "Das wird nicht passieren, weil es ziemlich offensichtlich ist, was sich ändern muss", sagte der 63 Jahre alte United-Interimstrainer vor dem Duell mit den von Jürgen Klopp betreuten Reds am Dienstag an der Anfield Road in Liverpool: "Es muss einen Wiederaufbau für die Zukunft geben", sagte der langjährige Bundesliga-Coach nach Angaben der BBC.

