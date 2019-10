Ralf Rangnick mit dem Business Champion Award ausgezeichnet

Leipzig. Wirtschaft trifft Sport – unter dieser Überschrift versucht Ideengeber Karsten Tornow (Concept4sport) seit fünf Jahren diese Pole zu verschmelzen. Die diesjährige Würdigung besonders rühriger, auch querdenkender Mitmacher fand am Mittwochabend in der lebensbejahenden Begegnungsstätte „Das Lebendige Haus“ am Augustusplatz statt. Tornow und seine prominente Mitstreiterin Katarina Witt glänzten in Zusammenarbeit mit Moderator Roman Knoblauch als Gastgeber, erläuterten Sinn und Zweck ihres Tuns. Bisher geleistet: Eine Million Euro in Geld- und Sachleistungen. Tornow mit Blick auf 80 000 (Einzel-)Unternehmen in Sachsen und viele förderungswürdige Sportler: „Es soll weitergehen.“

Tornows Freund und Helfer, Europameister Steffen Freund, fehlte entschuldigt. Der TV-Experte war beim Spiel Deutschland gegen Argentinien zugegegen und in Dortmund unabkömmlich. Vor der Kür der Business-Champions stand ein Talk zum Thema Talentesichtung und Talenteförderung. Dabei: Petra Tzschoppe (DOSB-Vizepräsidentin), Ralf Rangnick (Mister RB Leipzig, Red-Bull-Außenminister, Stiftervater) und Matthias Macht, muskelbepackt-rühriger Elternsprecher der SSG-SchwimmerInnen. Danach wurde geehrt.

Die Award-Gewinner

Kategorie Sportsponsoring: Jörg Hexel von Helo Logistik Service GmbH und der wohl wichtigste Mann im Hintergrund der Bundesliga-Basketballer des MBC. Kategorie Networking: Ex-Fußballprofi Torsten Kracht (Vorstand Instone Real Estate), der es in Bundesliga-Zeiten auf geschmeidige acht Rote Karten brachte. Keine wegen Meckerns.

Kategorie Charity: Da gab es tosenden Applaus für den ausgezeichneten Ralf Rangnick. Der 61-jährige Schwabe hat RB Leipzig salonfähig gemacht, eine bundesweit beachtete Stiftung ins Leben gerufen und soll neuerdings die Red-Bull-Fußball-Standorte in New York und Brasilien aufhübschen. Laudator Dirk Thärichen lobte Ralf Rangnick als Mann mit Visionen, Strahlkraft und Prinzipien. Die Rechnung von Konsum-Boss Thärichen ist eine einfache: Kein Rangnick, keine Bundesliga in Leipzig, keine Champions League. Und keine Stiftung, die Leipziger Grundschüler in vielerlei Hinsicht nach vorne bringt. Hans Grunert, Geschäftsführer von Evoletics und im Vorstand von Concept4sport, überreichte einen 10 000-Euro-Spendenscheck an Rangnick. Der dankte und versprach, weiter Gas zu geben, um Gutes zu tun.

DURCHKLICKEN: Bilder von der Fahrzeugübergabe Ralf Rangnick übergab am 28. August im Namen der nach ihm benannten Stiftung zwei Fahrzeuge an die Stadt Leipzig. Oberbürgermeister Burkhard Jung selbst nahm die Autos entgegen. © Dirk Knofe

Trainer-Comeback nicht ausgeschlossen

Übrigens ist es nicht ausgeschlossen, dass man den Geehrten in Kürze wieder in seinem Kerngeschäft Trainer erlebt. Rangnick genießt in der Branche einen Ruf wie Donnerhall, könnte reif für die Insel – Premier League – sein. Schmankerl am Ende: In der Kategorie Sport-und Sachsponsoring ehrte Laudatorin Katarina Witt einen gewissen Axel Witt. Der Inhaber des Rehabilitationszentrums Rehaflex Halle ist der Bruder der Eislauf-Göttin.

