"Sollte sich auf eine Arbeit fokussieren": Matthäus kann Rangnick-Doppelrolle nicht verstehen

Am Freitag hat der Österreichische Fußball-Verband in Ralf Rangnick einen Nachfolger für den zurückgetretenen Nationaltrainer Franco Foda präsentiert. Der 63-Jährige hat in Österreich einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, der sich bei erfolgreicher Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland automatisch um zwei weitere Jahre verlängert. Aktuell steht der deutsche Coach noch als Interimscoach bei Manchester United an der Seitenlinie, wird zum Saisonende aber durch Erik ten Hag ersetzt.

Anzeige