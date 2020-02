Bericht: Ralf Rangnick vor Wechsel zum AC Mailand – Trainer und Sportdirektor in Personalunion?

Das kommt überraschend! Ralf Rangnick, der Macher von RB Leipzig, könnte in die Serie A zum AC Mailand wechseln. Das berichtet die Bild am Montagnachmittag. Dort soll der derzeitige "Head of Sport and Development Soccer" bei Red Bull, offiziell Sponsor von Leipzig, Trainer und Sportdirektor in Personalunion werden. Angeblich lernt er auch bereits fleißig Italienisch.

Laut des Bericht sollen die Verhandlungen zwischen Rangnick und den Italienern bereits weit fortgeschritten sein. Seinen derzeitigen Arbeitgeber soll Rangnick aber noch nicht informiert haben - wohl auch, weil noch keine Unterschrift geleistet wurde.

In Mailand solle Rangnick Aufbauarbeit leisten. Der Spitzenklub, der allerdings aktuell auf Platz acht der Serie A steht, will mit Leipzig-Macher Rangnick wieder zurück in die europäische Spitze. In dieser Saison ist mit Stefano Piolo bereits der zweite Trainer im Amt.

Vereine aufzubauen und weiterzuentwickeln war zuletzt die große Spezialität des 61-Jährigen. Von 2006 bis 2011 führte er die TSG Hoffenheim in die Bundesliga. Danach schloss er sich dem Red-Konzern an: Erst arbeitete er als Sportdirektor für RB Salzburg, bevor er in gleicher Funktion zu RB Leipzig kam. Wie zuvor Hoffenheim führte er auch die Sachsen in die Bundesliga. In den Saisons 2015/16 und 2018/19 war er zudem gleichzeitig auch Trainer der "Roten Bullen". Dabei schaffte er bei dem ersten Engagement 2016 den Aufstieg in die Bundesliga, beim zweiten in der vergangenen Saison mit dem dritten Platz in der Bundesliga und der Vereinsgeschichte.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

