Rangnick über Rückkehr zu Schalke als Wagner-Nachfolger: "Niemals nie sagen" - Elgert Interimscoach?

Ralf Rangnick hat in der Talksendung "Sky 90" des Pay-TV-Senders Sky am Sonntag eine mögliche Rückkehr zu seinem früheren Klub Schalke 04 als Nachfolger des entlassenen David Wagner offen gelassen. Zunächst wich Rangnick, der S04 bereits von 2004 bis 2005 und 2011 trainiert hatte, der Frage aus, ob er zur Verfügung stünde. Auf Nachfrage sagte der 62-Jährige jedoch: "Ich bin seit acht Wochen frei. Wenn ich sagen würde, Schalke interessiert mich überhaupt nicht, würde ich lügen" , meinte Rangnick. "Im Moment fällt es mir aber schwer, mir vorzustellen, dort ein drittes Mal hinzugehen." Man solle im Fußball jedoch niemals "nie" sagen.

Sky: U19-Trainer Elgert Kandidat als Interimstrainer

Rangnick, der von 2012 bis 2019 als Sportdirektor und zwischenzeitlich auch als Trainer von RB Leipzig tätig gewesen und bis zum 31. Juli als "Head of Sport and Development Soccer" bei der Red Bull GmbH fungierte, betonte, er kenne die Umstände und die Gesamtsituation auf Schalke sehr gut. Zudem täten ihm in der aktuellen Lage mit 18 Bundesliga-Partien ohne Sieg die Fans der Königsblauen leid. "Perspektivisch ist es nicht mit einem Trainerwechsel getan", gab Rangnick zu bedenken: "Schalke muss nach der Personalie Tönnies schauen, wie sich der Verein in Zukunft aufstellt. Wie schafft man es in den nächsten Jahren, wieder zu den Top 8 in Deutschland zu gehören?"