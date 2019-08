Ralf Rangnick startet mit seiner Stiftung Fahrrad-Projekt an Leipziger Grundschulen

Leipzig. RB Leipzigs bisheriger Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick hat mit seiner Stiftung eine umfassende Kooperation mit Leipziger Grundschulen gestartet. Zum Auftakt übergab Rangnick am Mittwoch zwei voll ausgestattete VW-Busse als mobile Jugendverkehrsschulen an die Polizeidirektion Leipzig sowie die Verkehrswacht.

„Leipzig ist eine Stadt, in der aufgrund der Vielzahl von Fahrradfahrern eine erhöhte Unfallgefahr herrscht. Mir liegt sehr am Herzen, dass die Kinder verantwortungsbewusst und vorausschauend Rad fahren lernen“, sagte Rangnick über das Projekt „Fahrradies“. Mitte September werden die Busse erstmals zu den Leipziger Grundschulen unterwegs sein.

Ralf Rangnick übergab am 28. August im Namen der nach ihm benannten Stiftung zwei Fahrzeuge an die Stadt Leipzig. Oberbürgermeister Burkhard Jung selbst nahm die Autos entgegen. © Dirk Knofe

Neben der Fahrradausbildung hat es sich die Ralf-Rangnick-Stiftung zum Ziel gesetzt, die Situation von Kindern im Grundschulalter künftig auch in anderen Bereichen zu verbessern. So wird es künftig in Kooperation mit dem „Konsum“ ein Programm zur besseren Ernährung geben.