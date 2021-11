Bericht: Manchester United verpflichtet Ralf Rangnick als Interimstrainer

Aktuell hänge es nur noch an Rangnicks aktuellen Arbeitgeber Lokomotive Moskau, ob der 63-Jährige der neue Coach der "Red Devils" wird. Beim russischen Klub ist der "Fußball-Professor" aktuell Leiter Sport und Entwicklung. Der Verein muss ihn noch aus seinem derzeitigen Vertrag entlassen. Sollte das diese Woche geschehen, werde Rangnick dem Bericht zufolge trotzdem nicht am Wochenende im Topspiel gegen Chelsea auf der Bank sitzen - aus arbeitsrechtlichen Gründen.

Manchester United hatte in der vergangenen Woche die Trennung von Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer bekanntgeben. Seitdem steht dessen Co-Trainer und und ehemalige United-Profi Michael Carrick interimsweise an der Seitenlinie. Das erste Spiel nach der Entlassung von Solskjaer gewann Manchester United am Dienstag mit 2:0 beim FC Villarreal in der Champions League und zog dadurch ins Achtelfinale der Königsklasse ein.

