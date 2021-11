"Kandidat Nummer eins": Manchester-United-Boss erklärt Verpflichtung von Ralf Rangnick

Manchester United hat Fakten geschaffen: Am Montag gab der englische Rekordmeister aus der Premier League die erwartete Verpflichtung von Ralf Rangnick als Interimscoach für den Rest der laufenden Saison bekannt. Anschließend wird der Deutsche dem englischen Rekordmeister für zwei weitere Jahre in einer beratenden Funktion zur Verfügung stehen. United-Fußballdirektor John Murtough erklärte in einer Stellungnahme des Klubs die Entscheidung für Rangnick. "Ralf ist einer der angesehensten Trainer und Innovatoren im europäischen Fußball. Er war unser Kandidat Nummer eins als Interimsmanager, was die unschätzbaren Führungs- und technischen Fähigkeiten widerspiegelt, die er aus fast vier Jahrzehnten Erfahrung in Management und Coaching mitbringen wird", ließ sich der Funktionär zitieren.