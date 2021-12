Assistenztrainer & Co.: Ralf Rangnickt mit ersten Personal-Entscheidungen bei Manchester United

Interimstrainer Ralf Rangnick hat beim englischen Rekordmeister Manchester United seine ersten Personalverpflichtungen bekanntgegeben. Sascha Lense, mit dem Rangnick schon bei RB Leipzig zusammengearbeitet hat, soll bei den Red Devils als Sportpsychologe für das Team arbeiten. "In Deutschland haben fast alle Vereine einen Sportpsychologen", sagte Rangnick am Dienstag: "Für mich ist das absolut logisch. Wenn man spezielle Coaches für die Torhüter, die Stürmer und die Fitness hat, dann sollte man auch einen Experten für das Gehirn haben."

Assistenztrainer soll der US-Amerikaner Chris Armas werden, der bei den New York Red Bulls lange Co-Trainer des kürzlich freigestellten RB-Leipzig-Trainers Jesse Marsch war, bevor er beim US-Klub dessen Nachfolger als Cheftrainer wurde. Zuletzt war er Trainer des FC Toronto. Bevor die Verpflichtungen von Armas und Lense perfekt sind, benötigen beide eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in Großbritannien.

Rangnick hatte den vakanten Trainerposten in Manchester in der vergangenen Woche übernommen. Im ersten Spiel mit dem 63-Jährigen an der Seitenlinie gewann das Starensemble um Cristiano Ronaldo mit 1:0 gegen Crystal Palace. Die nächste Partie bestreitet Rangnicks Mannschaft am Mittwoch in der Champions League gegen Young Boys Bern. ManUnited ist bereits für die K.o.-Runde qualifiziert.