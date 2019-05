Ralf Rangnick versteigert Trikots von Werner, Poulsen und Tickets fürs Pokalfinale

Leipzig. Am Montag, 19 Uhr, wird in der legendären Kongreßhalle Tacheles geredet. Stargast Ralf Rangnick wird von Moderator Guido Schäfer zur Ader gelassen. Themen: Das 3:3 in Mainz, die Kracher gegen die Bayern in der Bundesliga und im DFB-Pokal, die samstägliche Rolle von RB Leipzig als Meistermacher oder -verhinderer, die unerwartet gut laufende RB-Saison, die beste Defensive der Liga, die großen Fußstapfen, in die Julian Nagelsmann tritt, die Strahlkraft der Rasenballer für die Stadt, die Region, den Osten, die erlangte Salonfähigkeit in der Beletage des Fußballs, die Aussichten auf Top-Spiele in der Champions League, die Handregel, Aufsteiger wie Yussuf Poulsen und Ibrahima Konaté etc. Thema auch: Rangnicks soziales Engagement.