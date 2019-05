Rangnick vor RB Leipzigs Auftritt in Mainz: „Haben etwas gut zu machen“

Leipzig. Nach dem 2:1 gegen Freiburg und einem Platz in der ersten Reihe am Champions-League-Büffett ließ Ralf Rangnick zwei freie Tage springen. Alsdann vergnügten sich die RB-Fußballer in der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag, befolgten dann die Weisung des Schöpfers (das ist nicht Rangnick), wonach man am siebten Tag zu ruhen hat, hängten diesbezüglich den Montag dran. Sie übten unter der Woche angestrengt und spielen am Freitag, 20.30 Uhr, beim gesicherten Zwölften, dem hochsympathischen FSV Mainz 05. RB und die Nullfünfer eint die komfortable Lage. Beide sind bar jeder Not. Beide könnten Federn in die Luft blasen und die Bundesliga-Saison folgenlos ohne weitere Punkte beschließen. Beide könnten heute Männern aus dem zweiten Glied eine Chance geben. All das werden beide nicht tun. Rotation, Sandro Schwarz? Nö. Rotation, Herr Rangnick? Nein. Beide werden auf- und einstellungstechnisch alles an den Start bringen, um das Spiel zu gewinnen.

Wir halten fest: In Mainz spielen alle RB-Asse. Auch der von einer Gelbsperre bedrohte Ösi-Vulkan Marcel Sabitzer (neun Karten, alle wegen Diskussionsfreude). Rangnick: „Wenn wir auf eventuelle Gelbsperren Rücksicht nehmen. würden wir das Mainz-Spiel abwerten. Das tun wir nicht.“ Und in Erinnerung ans eierabschreckende 0:3 in Mainz vor einem Jahr: „Da haben wir etwas gutzumachen.“ Leipzig statt London: Emil Smith-Rowe soll über die Saison hinaus bleiben. Diesen Wunsch hat RB bei zwei Arsenal-Mitarbeitern, die in LE weilten, hinterlegt. Saison-Aus: Dayot Upamecano wird in den finalen vier Spielen wohl nicht mehr kicken können. Auch die U21-EM muss sich der französische Nationalspieler knicken.

Feindselige Stimmung in der alten Försterei

Auf dem Mars, auf dem Mond, überall ein Mainzer wohnt: Die Mainzer Fußball-Familie ist weit verbreitet – und leidgeprüft. 2002 fehlt ein einziger Punkt zum Bundesliga-Aufstieg. Den will Union Berlin am letzten Spieltag nicht rausrücken. Die feindselige Stimmung in der Alten Försterei – entfacht von einem Boulevard-Journalisten. Mit einem frei erfundenen despektierlichen Jürgen-Klopp-Zitat über die Spielweise der Berliner. 2003 fehlt ein Tor zur ersten Liga. Das fehlt, weil Eintracht Frankfurt mit dem Abpfiff das 6:3 gegen Reutlingen gelingt. Durch einen gewissen Alexander Schur. Der, ja, ein perfide Fügung des Schicksal, ein Kumpel des Mainzer Trainers Klopp ist.

2004 steigt Mainz auf. Endlich. Seitdem mag man sie landauf landab. Aufpassen sollten Willi Orban und Co. auf Jean-Philippe Mateta und Jean-Paul Boëtius. Mateta ist mit zwölf Treffern aktuell der Top-Stürmer der 05er, Boëtius bester Vorbereiter der Mainzer. Das Leibgericht eines Mainzers ist übrigens Weck, Worscht und Woi. Ein Roter Bulle würde beim Genuss augenblicklich mindestens verenden. Mainz: Müller – Donati, Hack, Niakhaté, Aaron – Kunde – Gbamin, Latza – Boetius – Onisiwo, Mateta

RB Leipzig: Gulacsi – Klostermann, Orban, Konaté, Halstenberg – Laimer, Kampl – Sabitzer, Forsberg – Poulsen, Werner

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus

