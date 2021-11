Ralf Rangnick vor Rückkehr in die Red-Bull-Arena: „Ich bin noch immer Leipzig-Fan“

Leipzig. Als Ralf Rangnick 2012 Herr und Gebieter über die Red-Bull-Fußball-Sparten in Salzburg und Leipzig wurde, blieb kein Stein auf dem anderen. Mit der schwäbischen (Wunder-)Kerze, die an beiden Enden und in der Mitte lichterloh brannte, kam hier wie da der Erfolg. Sportlich und finanziell. Jetzt kehrt der Schwabe, der seit 2020 kein Roter Bulle mehr ist, zurück nach Leipzig, seziert für den Streamingdienst DAZN die Champions-League-Partie seines Herzensclubs RB Leipzig gegen Paris St. Germain (Anpfiff Mittwoch, 21 Uhr). Ralf Rangnicks letzter Besuch in der Red-Bull-Arena datiert vom 10. März 2020 beim 3:0 gegen Tottenham. Anzeige

Im Hauptfach ist TV-Experte Rangnick inzwischen zusammen mit Lars Kornetka, 43, beratend unterwegs. Der erste Klient des Duos: Lok Moskau. Dort gibt es ähnlich viel zu tun wie 2012 am Leipziger Cottaweg. Die Moskauer hatten keine Scouting-Abteilung, der medizinische Bereich musste professionalisiert werden, es wurden sechs neue Spieler geholt. Rangnick hat Markus Gisdol für den Cheftrainer-Posten gewonnen, vor drei Wochen kam Ex-RB-Profi Marvin Compper als Assistent dazu.

DURCHKLICKEN: Einige Bilder vom RB-Gastspiel in Paris Schade RB Leipzig: Durch zwei Individuelle Fehler unterliegen die Roten Bullen bei Paris St. Germain mit 2:3. ©

Ein Rangnick-Mantra geht so: Ein Fußball-Verein ist wie ein Biotop. Man muss es/ihn vor unguten Einflüssen schützen.

Rangnick über seine Rückkehr in die Red-Bull-Arena: „Es ist ein wichtiges Spiel für RB Leipzig und natürlich ein ganz besonderes Spiel für mich. Leipzig war die längste und intensivste Station in meiner Karriere, so eine Erfolgsgeschichte wird sich wahrscheinlich nicht wiederholen. Ich erinnere mich genau, dass wir 2014 Paris Saint-Germain zu einem Testspiel hier hatten, ganz Leipzig schwebte auf Wolke 7.“

"Die Fan-Kultur ist ganz besonders hier"

Damals hatten sich nach dem Spiel mehrere RB-Spieler ums Trikot von Zlatan Ibrahimovic gestritten. „Wir waren Zweitligist, ein Pflichtspiel gegen Paris schien Lichtjahre entfernt. Dass RB jetzt schon zum fünften Mal gegen diese Mannschaft in der Champions League spielt, zeigt, was hier in rasend kurzer Zeit passiert ist.“

Der Ex-Coach weiter: „Ich freue mich riesig darauf, bei diesem Spiel als Kommentator – und natürlich auch als Fan – mit dabei zu sein und ein weiteres Mal das zu erleben, weshalb ich Leipzig so liebe. Die Fan-Kultur ist ganz besonders hier. Es gibt nur reine Begeisterung, keine Schmäh-Gesänge, keine Gewalt. Es sind ganz viele Frauen und Kinder im Stadion. Auf diese Fans kann Leipzig stolz sein.“



Über seine Herangehensweise als DAZN-Experte und die RB-Aussichten: „Emotional ist das schwieriger, als wenn ich über Bayern München oder Paris spreche. Ich drücke RB die Daumen, habe zu fast allen Spielern eine besondere Beziehung, habe ja 80 bis 90 Prozent des Kaders verpflichtet.“

Er wolle eine möglichst objektive Analyse vornehmen, den Zuschauern das erzählen, was er als Trainer seiner Mannschaft sagen würde. „Paris spielt momentan nicht auf Top-Level, ist nicht unschlagbar. Leipzig hätte in Paris einen, wenn nicht sogar drei Punkte holen können. RB braucht einen Sieg, um eine Chance auf ein Überwintern im internationalen Geschäft aufrecht zu erhalten“, so der Schwabe.

Paris Saint-Germain, der etwas andere Fußball-Verein. Die Herangehensweise der Pariser unterscheidet sich von der in Liverpool, Manchester, London oder Leipzig. Hauptunterschied laut Rangnick: „Als Trainer ist man dort in Personalentscheidungen kaum eingebunden.“ Es gehe – siehe Neymar, Messi oder Ramos – um große Namen, um PR, um Follower in den sozialen Medien, Trikotverkäufe. Auf die Entwicklung von Marktwerten werde nicht geschaut.

DURCHKLICKEN: So kommentiert die in- und ausländische Presse The Guardian (England): "Nachdem Paris eine Stunde lang hölzern und seltsam passiv aussah, erwachte es in den letzten 25 Minuten zum Leben und schlug eine beeindruckende Leipziger Mannschaft, obwohl PSG wenig Zusammenspiel und keinen taktischen Plan hatte, dafür aber zwei der unwiderstehlichsten Angreifer der Welt. […] Man könnte vermuten, dass Mauricio Pochettino noch nicht wirklich weiß, wie er mit dieser Pariser Mannschaft umgehen soll. Die Angriffskombinationen wirken einstudiert, das Mittelfeld wirkt überfordert und gelegentlich erweckt die Abwehr den Eindruck, als wolle sie weglaufen und sich verstecken." ©

Und, oui, es war eingedenk dieser Rahmenbedingungen eine „herausragende Leistung von Thomas Tuchel“ (Rangnick), diese Ansammlung von Superstars zu einem Team zu fügen. Unter Thomas Tuchels Nachfolger Mauricio Pochettino ist vom gemeinsamen Tun nicht mehr schrecklich viel zu sehen. Wenn der Ball an Messi und Co. vorbei ist, drücken die Hochbegabten Daumen – und lauern. Siehe der Pariser Treffer zum 1:0 im Hinspiel gegen RB Leipzig (Endstand 3:2).

Rangnicks große Momente

Rangnick über große Momente in und mit Leipzig: „Es gibt viele. Die Regionalliga-Derbys gegen Lok Leipzig mit Marco Rose. Das 5:1 gegen Saarbrücken mit drei Toren von Dominik Kaiser. Der Aufstieg in die zweite Liga. Das verrückte Tor von Fabio Coltorti beim 2:1 gegen Darmstadt. Das 2:0 gegen den KSC und die Bundesliga-Aufstiegsparty am Marktplatz. Unser erster Bundesliga-Sieg. Naby Keitas Siegtor in letzter Minute gegen Dortmund 2016.“