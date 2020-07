Ralf Rangnick wechselt nicht zum AC Mailand

Der 62-jährige Schwabe, der die ortansässigen Rasenballer von der vierten Liga in die Champions League geführt hat, sollte beim AC Sportdirektor und Cheftrainer in Personalunion werden, dem seit Jahren im Mittelmaß verharrenden Club zu einstigem Glanz verhelfen. Bei der TSG Hoffenheim und in Leipzig hat Rangnick nachgewiesen, dass Erfolg planbar ist. Wenn, ja wenn man dem Perfektionisten Beinfreiheit und Gestaltungsraum lässt und der komplette Verein hinter ihm steht. Siehe 2006, als Drittligist Hoffenheim den Roten Teppich für Rangnick ausbreitete und alsbald in der Bundesliga mit Balljagd und Hochgeschwindigkeitsfußball für Furore sorgte. Siehe 2012, als der allgewaltige Rangnick die beiden Red-Bull-Clubs in Salzburg und Leipzig auf links drehte und neu erfand.