Ralf Rangnick und die Woche der Wahrheit für RB Leipzig: „Optimale Kombination aus Spaß und Konzentration“ 

Leipzig. Qualifikation zur Champions League, der Fight ums Pokal-Finale: RB-Cheftrainer Ralf Rangnick hat vor den Spielen in Gladbach (Samstag, 18.30 Uhr) und dem Pokal-Halbfinale beim HSV (Dienstag, 20.45 Uhr) im Training „eine optimale Kombination aus Spielfreude, Spaß, taktischer Disziplin und Fokussierung“ festgestellt. „Wenn wir das auf den Platz bringen, sind wir schwer zu schlagen“. Im Sportbuzzer-Interview (erscheint am Sonnabend) erklärte Rangnick, dass Platz drei oder vier möglichst frühzeitig gesichert werden soll. Ein Dreier in Gladbach würde dahingehend weitgehende Planungssicherheit bringen.

Zum Pokalspiel im Volksparkstadion sagte Rangnick: „Der HSV ist gefühlter Bundesligist, es ist alles angerichtet für ein Topspiel. Bei uns nimmt keiner den HSV auf die leichte Schulter, wir brauchen eine Top-Leistung.“ Stichwort Meisterkampf: „Der BVB darf sich keinen Ausrutscher mehr erlauben, die Bayern sind mittlerweile wieder sehr stabil. Ich gönne es beiden, vom Gefühl her glaube ich, dass die Bayern am Ende knapp vorne liegen werden.“