Rangnick-Aus bei Red Bull: Schwere Auswirkungen auf Projekt in Salzburg erwartet

Leipzig. Zwischen 2012 und 2015 war Ralf Rangnick bei Red Bull Salzburg als Sportdirektor tätig. Es war eine prägende Zeit. Nicht nur in Leipzig, auch beim Schwesterklub installierte der Schwabe einen neuen Spielstil, revolutionierte das Scouting-System, schuf neue Strukturen und Netzwerke und modernisierte die Jugendarbeit.

Abonnement auf Meisterschaft und Pokal, Qualifikation für die Champions League, Youth League-Titel 2017, Karriere-Sprungbrett für Stars wie Sadio Mané und Naby Keita plus die damit verbundenen Transfererlöse: Das Salzburg seit Jahren auf einer Erfolgswelle surft, ist aus Sicht der Kronen-Zeitung der Aufbauarbeit Rangnicks zu verdanken. Nun ist die Zusammenarbeit zwischen dem 62-Jährigen und dem Red-Bull-Konzern, wo er zuletzt als „Head of Sport and Development Soccer“ tätig war, Geschichte.