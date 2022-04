Ralf Schumacher nimmt Neffe Mick nach Imola-Patzern in die Pflicht: "Sollte nicht passieren"

Mick Schumacher erlebte am Sonntag beim Großen Preis der Emilia Romagna, was er nicht erleben wollte: Platz zehn hatte er sich im Sprintrennen gesichert. Im Hauptrennen hätte das für den ersten Karrierepunkt in der Formel 1 gereicht. Doch der GP wurde zum Desaster: Der ehemalige Formel-2-Weltmeister drehte sich gleich zu Beginn und fiel weit zurück. Wenig später rumpelte Schumacher erneut nach einem Fahrfehler durchs Kiesbett. "Ein schwieriges Rennen für mich", zog er eine enttäuschende Bilanz: "Am Anfang habe ich alles verloren. Danach ging nichts mehr." Schumacher wurde nur Vorletzter. Aus Sicht seines Onkels, dem früheren F1-Piloten Ralf Schumacher, war das keine gute Leistung. In seiner Kolumne für den Bezahlsender Sky hat der Experte den deutschen Haas-Piloten nun in die Pflicht genommen. Anzeige

Mick Schumachers Teamkollege Kevin Magnussen wurde in Imola Neunter und holte zwei WM-Punkte. Nach vier Rennen hat der Däne schon 14 Zähler auf dem Konto. "Er muss einfach das ganze Wochenende nochmal Revue passieren lassen", so der Tipp von Ralf an Mick Schumacher. "Aber da muss er jetzt einfach die Erfahrung sammeln und es besser machen. In den nächsten Rennen muss er auch einmal vor Kevin Magnussen landen." Das gelang dem 23-Jährigen bisher noch nicht.

Vor allem in Imola lagen Welten zwischen Schumacher und Magnussen. "Beim Start unter Regenbedingungen ist es schwer. Das ist halt mal so, wenn man da mal rausrutscht. Selbst Daniel Ricciardo ist das passiert. Das kann allen passieren", zeigte Ralf Schumacher Verständnis, nahm seinen Neffen aber auch direkt in die Pflicht. "Der zweite Fehler war dann aber einfach zu viel. Das muss man so sagen, das sollte nicht passieren."