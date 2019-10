Bericht: Ralph Hasenhüttl nach Leicester-Klatsche vor Entlassung beim FC Southampton

Entlassung beim FC Southampton? Hasenhüttl schon länger in der Kritik

Laut des Berichts aus England könnte die Southampton-Niederlage nach dem ohnehin schon schwachen Saisonstart (das Hasenhüttl-Team liegt auf dem drittletzten Tabellenplatz) die Entlassung des ehemaligen Trainers von RB Leipzig noch beschleunigen. In der Southampton-Umkleide würden die Hasenhüttl-Methoden zudem schon seit längerem hinterfragt werden. So soll der Verein bereits potenzielle Nachfolger im Visier haben.

Hasenhüttl nach Pleite gegen Leicester emotional

Die nächste Entlassung in der Trainer-Karriere von Ralph Hasenhüttl? Schon bei RB Leipzig endete das Dienstverhältnis des Trainers im Sommer 2018 nach der verpassten Champions-League-Qualifikation vorzeitig . Der Österreicher hatte noch ein Jahr Vertrag, stattdessen übernahm jedoch der damalige Sportdirektor Ralf Rangnick den Trainer-Posten interimsweise für ein Jahr bis zur Wechsel von Julian Nagelsmann aus Hoffenheim im Sommer 2019. Hasenhüttl versuchte danach nur wenige Monate später sein Glück in England. Doch nun droht das Aus.

Hasenhüttl selbst zeigte sich nach der 0:9-Klatsche emotional: "Wir müssen wissen: Wenn wir so spielen, haben wir keine Chance, in der Liga zu bleiben, das ist sicher. Jeder weiß das. Es liegt an uns, einen Weg zu finden, es besser zu machen", sagte der Trainer. Schon im Anschluss an das Spiel übernahm er die "hundertprozentige Verantwortung" für die Niederlage.