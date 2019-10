Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl kassiert nächste Niederlage - nur vier Tage nach historischem 0:9-Debakel

Es ist schon wieder passiert - doch diesmal war die Niederlage des FC Southampton erwartbar und für die Mannen von Ralph Hasenhüttl in der Höhe nicht ansatzweise so niederschmetternd wie das 0:9 am vergangenen Freitag gegen Leicester City. Am Dienstagabend unterlag der Tabellen-18. der englischen Premier League mit 1:3 im Carabao Cup bei Manchester City.