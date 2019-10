Trotz 0:9-Pleite: Ralph Hasenhüttl bleibt offenbar Southampton-Trainer - Klub droht Spielern

Der FC Southampton hält trotz des 0:9-Fiaskos gegen Leicester City an Trainer Ralph Hasenhüttl fest. Der frühere Chefcoach von RB Leipzig werde seinen Job in der Premier League auf jeden Fall behalten, heißt es im Daily Telegraph. Die Klubchefs würden sich eher von Spielern trennen, als den Österreicher zu entlassen. Zuvor hatte die Daily Mail noch berichtet, dass man bereits nach potenziellen Nachfolgern für den 52-Jährigen suche. Das scheint allerdings nicht der Fall zu sein.

Hasenhüttl hatte nach der höchsten Niederlage in der Premier-League-Geschichte Southamptons um Verzeihung gebeten. „Ich entschuldige mich für diese Nicht-Leistung meines Teams. Das darf so nicht passieren“, sagte der frühere Bundesliga-Trainer nach dem Debakel der Saints gegen den Ex-Meister. Southampton steht nach der sechsten Niederlage in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz. "Wenn wir so spielen, haben wir keine Chance, in dieser Liga zu bleiben", sagte der Österreicher.