Ramadan bei RB Leipzig: Haidara und Konaté befolgen die Gebote des islamischen Fastenmonats

Leipzig. Auf Instagram posten Fußballer gerne Bilder, die sie auf dem Rasen, mit der Freundin im Urlaub oder in lässigen Posen mit Sonnenbrille zeigen. Auch das eine oder andere Protzfoto mit dickem Wagen oder Goldkettchen taucht dort auf. Was Amadou Haidara (13 Bundesligaspiele/0 Tore/1 Vorlage) zuletzt in dem sozialen Netzwerk veröffentlichte, hat Seltenheitswert. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig sitzt in einem traditionellen muslimischen Gewand, dem Thawb, vor einem Tisch, der mit einer Fülle von Speisen und Getränken gedeckt ist.