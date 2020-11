Albaniens jüngster Nationalspieler: Das ist der 96-Plan mit Abwehrtalent Ramen Cepele

Am Mittwoch machte Cepele sein Gesellenstück in seiner Nationalmannschaft. 2:1 gewann Albanien mit dem jüngsten Nationalspieler, der je für das Land von Altin Lala spielte.

Stephan Schmidt hat schon viele Talente und Profis trainiert. Aber als Ramen Cepele (17) von Inter Mailand in der 96-Akademie in Schmidts U19 debütierte, war sogar Schmidt überrascht. „Ramen hat überhaupt keinen Puls“, sagt Schmidt. Nichts bringe den Verteidiger aus der Ruhe. „Man merkt, wie gut er ausgebildet ist.“

Cepele verursacht Elfmeter gegen Lazio-Stürmer Muriqi

17 Jahre, 7 Monate und 21 Tage war Cepele alt, als er gegen Vedat Muriqi spielte. Muriqi stürmt für Lazio Rom, Cepele verteidigt in der Jugend von Hannover 96. Das Abwehrtalent trug sich auf Anhieb in die Statistik ein: Er verursachte den Elfmeter, den der gefoulte Muriqi selbst in der 84. Minute verwandelte.

Lala wird mit Cepele über sein ansonsten gelungenes Debüt, aber auch über diese Szene sprechen. Das 96-Kämpferherz berät den Italiener mit albanischen Wurzeln und sagt ihm eine Profikarriere voraus.