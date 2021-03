Oberligist Ramlingen/Ehlershausen voll im Fokus: Trainer Gasde hofft auf Trainingsstart Ende März

Aufgrund der Corona-Pandemie ruht der Spielbetrieb zwar noch, untätig sind sie beim RSE aber nicht. Zurzeit kümmern sich die Verantwortlichen des Klubs um die Bewerbungsunterlagen für die nächste Oberligasaison, die bis zum 31. März eingereicht werden müssen. Und in Bezug auf den Trainerstab im Männerbereich hat der Sportliche Leiter Kurt Becker jetzt Nägel mit Köpfen gemacht: Das komplette Trainerteam der ersten Mannschaft und der U23-Bezirksliga-Elf bleibt dem RSE auch in der nächsten Spielzeit erhalten.

In diesem Jahr feiert der SV Ramlingen/Ehlershausen sein 100-jähriges Vereinsjubiläum. Vielleicht kann das Oberligateam des RSE, das nach dem Aufstieg in der Saison 2019/2020 als Neuling in der 5. Liga bislang stark aufgespielt hat und auf Platz eins steht, mit der Meisterschaft ja das passende Geschenk zum runden Jubiläum liefern.

Coach Gasde hofft auf Trainingsstart Ende März

So wird Erfolgscoach Philipp Gasde, der seit Januar 2019 im Amt ist, auch in der dritten Spielzeit das sportliche Sagen am Akazienweg haben. „Ich freue mich, im gut harmonierenden Team mit Co-Trainer Peter Müller und Torwarttrainer Martin Kunka auch in der nächsten Saison zusammenzuarbeiten. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Inzidenzwert in der Region unter 100 sinkt, dann könnten wir ab dem 22. März das Training wieder aufnehmen“, sagte der 38-jährige A-Lizenz-Coach, der seine Spieler zurzeit mit individuellen Trainingsplänen versorgt. „In welcher Konstellation es dann mit dem Spielbetrieb weitergeht, wird sich zeigen“, sagt Gasde.

Schon seit 2010, damals als Co-Trainer der Reserve, ist Peter Müller beim RSE als Übungsleiter im Einsatz. Seit 2018 assistiert der 50-Jährige den Cheftrainern der ersten Mannschaft. Nun sind die Weichen für die vierte Saison gestellt. „Der RSE ist schon ein besonderer Verein, es passt einfach alles. Mit Philipp Gasde, der fachlich und menschlich super ist, und dem exzellenten Torwartcoach Martin Kunka macht es mir großen Spaß“, sagt Müller, der schon bei drei Aufstiegen (zwei mit der U23, einem mit der 1. Herren) mithalf.

U23-Trainer Vlaski will mit jungem Team etwas aufbauen

Weiterhin an Bord bleiben wird mit Chefcoach Darijan Vlaski und Co-Trainer Sebastian Kühn auch das Trainerduo der U23-Mannschaft, die in der Bezirksliga 5 vor der Corona-Pause Rang drei belegte und Ambitionen auf eine mögliche Meisterrunde hegt. „Wir haben uns gut zusammengefunden und werden mit dem neu formierten, jungen Team etwas aufbauen. Oberstes Ziel ist es, den Ligaerhalt zu schaffen“, sagt Vlaski. „Ich hoffe, dass es bald wieder losgehen kann. Zurzeit trainieren die Jungs für sich allein und absolvieren Intervalltraining sowie Übungen aus dem Ausdauer- und Kraftbereich.“ Der 36-Jährige ist mit seiner Familie kürzlich nach Hänigsen gezogen und damit seiner Wirkungsstätte in Ramlingen nun noch näher.

„Wir sind sehr froh, dass die erfolgreiche Arbeit des gesamten Trainerstabs auch in der nächsten Saison fortgesetzt wird. Denn wir legen sehr viel Wert auf Kontinuität bei der Weiterentwicklung der Mannschaften und Spieler“, sagt der Sportliche Leiter Becker.