Rams gewinnen Playoffs gegen Cardinals: Jetzt wartet Tom Brady mit den Buccaneers

Die Los Angeles Rams sind in den NFL-Playoffs eine Runde weiter und können noch immer auf eine Super-Bowl-Teilnahme im eigenen Stadion hoffen. Gegen die Arizona Cardinals holte das Team am Montagabend (Ortszeit) im SoFi Stadium ein 34:11 nach 21:0-Halbzeitführung. Während die Saison für die Cardinals beendet ist, bekommen es die Rams am kommenden Wochenende mit Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers zu tun - die in der vergangenen Saison als erstes NFL-Team den Super Bowl im eigenen Stadion gewinnen konnten. Die Buccaneers um Quarterback Tom Brady haben das Duell in der Hauptrunde verloren, sind am Sonntag (21 Uhr MEZ) gegen die Rams aber dennoch leicht favorisiert.

Anzeige