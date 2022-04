Berichte: Ramy Bensebaini plant Abschied aus Gladbach – Gespräche mit Borussia Dortmund

Borussia Dortmund und Ramy Bensebaini – gibt es diese Kombination ab der kommenden Saison? Offenbar gibt es von beiden Seiten Interesse an einer Zusammenarbeit. Wie unter anderem die Bild berichtet, möchte der Linksverteidiger von Borussia Mönchengladbach den "nächsten Schritt in seiner Karriere gehen". Seine Zukunft sehe der algerische Nationalspieler beim BVB. Auch die Ruhr Nachrichten schreiben, dass sich Bensebaini auf dem Radar der Dortmunder befinde. Laut Sport1 hat der 26 Jahre alte Defensivspieler den Fohlen bereits klar gemacht, dass er nach Ablauf der aktuellen Spielzeit eine neue Herausforderung angehen wolle.

Bensebaini kam im Sommer 2019 für acht Millionen Euro von Stade Rennes zu den Fohlen. Bereits unter Marco Rose war der algerische Nationalspieler in seiner ersten Bundesliga-Saison gesetzt. Inzwischen kommt er auf 78 Partien für Gladbach, 59 davon absolvierte er unter Rose. In der aktuellen Saison ist der 26-Jährige auch unter Coach Adi Hütter gefragt. In 19 Einsätzen erzielte Bensebaini fünf Treffer.