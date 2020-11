Vor Augsburg-Spiel: Positiver Corona-Test bei Gladbach-Profi Ramy Bensebaini

Borussia Mönchengladbach muss am 8. Spieltag gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr) ohne Defensivspieler Ramy Bensebaini auskommen. Wie der Bundesligist am Samstagmittag verkündete, hat sich der Algerier mit Corona infiziert. Damit ist nach Alassane Plea innerhalb von nur einer Woche bei Gladbach der zweite Profi positiv auf das Virus getestet worden.

Bensebaini absolvierte Länderspiele in Algerien und Simbabwe

Der algerische Nationalspieler, der in der vergangenen Woche Länderspiele in Algerien und Simbabwe absolvierte, befindet sich in häuslicher Quarantäne. Bereits seit dem vergangen Wochenende ist auch Borussia-Angreifer Plea wegen eines positiven Tests in Isolation.