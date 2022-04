Ran an den Pott! RB Leipzig will über Union nach Berlin

"Haben eine hungrige Mannschaft"

Nach dem bislang wichtigsten EC-Spiel in Bergamo (2:0) und dem bis dato wichtigsten Bundesliga-Match bei Bayer (1:0) folgt das Halbfinale um den DFB-Pokal (Mittwoch, 20.45 Uhr/Sky und ARD). Und man liegt nicht ganz falsch in der Annahme, dass das ausverkaufte Duell vor Rekordkulisse in der Red-Bull-Arena (47 069 Fans) gegen Eisern Union alles bisher Dagewesene der RB-Saison toppt. Sportlich, emotional und in Sachen öffentliches Interesse.