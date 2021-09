Erneute Randale in Frankreich: Ausschreitungen nach Liga-Spiel zwischen Angers und Marseille

In Frankreich ist es am Rande eines Fußballspiels in der Ligue 1 erneut zu Randale gekommen. Anhänger von Olympique Marseille und Angers SCO gerieten nach dem 0:0 am Mittwochabend aneinander und betraten Minuten nach dem Abpfiff das Spielfeld. Das berichtete unter anderem die Zeitung Ouest-France. Leute aus dem Marseille-Block waren demnach auf dem Platz entlang der Tribüne zu einem anderen Bereich auf der gleichen Seite gestürmt und hatten sich dort mit Fans des Heimteams angelegt. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie Menschen aufeinander einschlagen und dabei auch Gegenstände durch die Luft fliegen.

