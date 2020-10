Nach Rangnick-Absage: AS Rom intensiviert Werben um Jonas Boldt - HSV plant Vertragsgespräche

Verliert der Hamburger SV seinen Sportvorstand? Wie Sport1 berichtet, soll Jonas Boldt ein Wunschkandidat als neuer Sportdirektor bei der AS Rom sein. Noch in dieser Woche soll es ein zweites Treffen mit den Inhabern des italienischen Hauptstadt-Klubs geben. Bereits in der vergangenen Woche soll Boldt seine möglichen Kaderpläne vorgestellt haben.

Das Treffen Boldts mit den neuen Roma-Besitzern Dan und Ryan Friedkin soll am vergangenen Donnerstag stattgefunden haben. In der dreistündigen Sitzung habe der 38-Jährige über seine Philosophie und die Ideen gesprochen, mit denen er die Römer wieder flott machen will. Nach einem enttäuschenden Saisonstart steht die AS in der Serie A lediglich auf dem zehnten Platz, im Vorjahr wurde nicht zuletzt auch die Vorherrschaft in der Stadt an Lazio verloren.

Boldt wird nun wohl noch mehr in den Fokus der AS Rom rücken, nachdem Ralf Rangnick den Italienern am Dienstagabend abgesagt hatte. "Ich verhandle nicht mit ihnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dorthin zu gehen", sagte der frühere Trainer und Sportdirektor des Bundesligisten RB Leipzig in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung El Pais.

Offen ist, ob Boldt wirklich den HSV verlassen will - oder Druck auf den Verein ausüben möchte. Schließlich läuft sein Vertrag am Ende der Saison beim Hamburger SV aus. Er selbst erklärte zuletzt, dass er sich einen Verbleib in Hamburg durchaus vorstellen könne. "Ich habe mich vor anderthalb Jahren dazu entschlossen, mit dem HSV einen Weg einzuschlagen, hier etwas entwickeln zu wollen. Das sehe ich nach wie vor noch so", sagte Boldt beim TV-Sender Sky am Wochenende. "Das ist mein oberstes Ziel, diese Geschichte weiter gestalten zu können."