"Wir sind überrascht": So reagieren der FC Schalke und die S04-Gruppe nach der Rangnick-Absage

Diese Nachricht sorgte am Samstag für eine große Überraschung: Ralf Rangnick hat dem FC Schalke 04 abgesagt . Der Wunschkandidat der "Königsblauen" wird demnach nicht neuer Sportvorstand des Bundesliga-Schlusslichts. Der frühere S04-Trainer ließ über seinen Medienberater bekanntgeben, dass er sich "aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten innerhalb des Vereins" derzeit nicht in der Lage sehe, die sportliche Verantwortung bei S04 zu übernehmen .

Inzwischen hat sich auch der betroffene Klub und Vertreter der nicht näher benannten Schalke -Gruppe, die sich für Rangnicks Rückkehr stark gemacht hatte, zu Wort gemeldet. Vor dem Heimspiel der "Knappen" gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Buchta gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Wir sind von Ralf Rangnicks Absage und insbesondere der Kurzfristigkeit überrascht." Zugleich brachte er im Namen des gesamten Aufsichtsrats "angesichts der Ereignisse der letzten zehn Tage ein gewisses Verständnis" für die Entscheidung des 62-Jährigen auf. Das erste Gespräch mit Rangnicks Management am vergangenen Donnerstag sei sehr konstruktiv und inhaltlich wertvoll verlaufen.

Laut Buchta brauche Schalke nach den von außen hineingetragenen Turbulenzen der letzten Tage mehr denn je Einigkeit und Ruhe. Letzteres darf insbesondere als Anspielung auf die Schalke-Gruppe verstanden werden, die zuletzt vehement das Comeback Rangnicks beim Revierklub gefordert hatte. Die aus 14 einflussreichen Personen bestehende Vereinigung strebt nach Kicker-Informationen zudem eine komplette Neubesetzung der Führungsebene des Klubs an.

S04-Gruppe nennt Rangnick-Absage "traurig und bedauerlich"

Nach der Absage ihres Wunschkandidaten ist die Enttäuschung innerhalb der Pro-Rangnick-Gruppe entsprechend groß. Deren Sprecher Frank Haberzettel äußerte sich am Samstag gegenüber Sport1 folgendermaßen: "Das ist total traurig und bedauerlich. Wir haben dem Verein nach den Gesprächen am Mittwoch nochmal unsere Unterstützung angeboten." Leider habe der AR diese nicht in Anspruch genommen.