Rangnick: Martial "wollte nicht im Kader sein" – Wechselwilliger Stürmer von Manchester United widerspricht 

Mit dem 26-Jährigen scheint der frühere Bundesliga-Trainer seit längerer Zeit Probleme zu haben. Bereits zu Beginn des Jahres hatte Rangnick auf den Franzosen verzichten müssen, der Manchester offenkundig verlassen will. Rangnick hatte hatte dies ebenfalls bestätigt: "Er hat klargemacht, dass er weg will, und im Prinzip kann ich auch verstehen, dass er woanders regelmäßiger spielen will. Aber es geht nicht nur darum, was er will, sondern auch, welche Klubs an ihm interessiert sind und ob sie die Forderungen des Vereins erfüllen. Wir müssen abwarten und sehen", so der Trainer Anfang des Monats.