Rangnick-Serie hält: Manchester United schlägt Burnley dank starker Halbzeit

Eine Spektakel-Halbzeit reicht zum Sieg: Manchester United bleibt unter Interimstrainer Ralf Rangnick weiterhin ohne Pflichtspiel-Niederlage. Im letzten Premier-League-Spiel des Jahres bezwangen die "Red Devils" am Donnerstagabend den FC Burnley mit 3:1 (3:1) und zeigten im Old Trafford eine Reaktion auf das pomadige 1:1 bei Newcastle United vom vergangenen Montag. Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugte das Rangnick-Team in der Offensive: Scott McTominay (8. Minute), Ben Mee (27.) per Eigentor und Superstar Cristiano Ronaldo (35.) machten mit ihren Treffern schon früh den Sieg klar. Aaron Lennon (38.) traf für die Gäste, die lange gut mitspielten, aber nur zu wenig zwingenden Chancen kamen.

ManUnited hat nun wieder die Europacup-Plätze im Blick: Durch den Sieg springen Ronaldo und Co. in der Tabelle an Tottenham Hotspur vorbei auf Rang sechs - mit vier Punkten Rückstand auf Champions-League-Platz vier, den der FC Arsenal belegt, und einem weniger absolvierten Spiel. Spitzenreiter und Lokalrivale Manchester City hat allerdings 19 Zähler mehr auf dem Konto. Burnley bleibt auf Abstiegsplatz 18 stecken.