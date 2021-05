Bericht: Ralf Rangnick auf vierköpfiger Tottenham-Shortlist – Gespräche auch mit Hansi Flick?

Wer folgt auf José Mourinho? Das ist eine der aktuell am intensivsten diskutierten Fragen im englischen Fußball. Seit der Trennung von "The Special One" Mitte April ist Tottenham Hotspur auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Neben Premier-League-internen Lösungen soll nach Recherchen von The Athletic auch ein Deutscher ganz oben auf der Liste von Klubchef Daniel Levy stehen - Ex-Leipzig-Macher Ralf Rangnick gehöre demnach zu einer vierköpfigen Shortlist.

