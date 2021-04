Berichte: Rangnick-Wechsel zur Eintracht "unwahrscheinlich" - Tare als Bobic-Nachfolger?

Eintracht Frankfurt wird in diesem Tagen immer wieder mit Ralf Rangnick in Verbindung gebracht. Wie verschiedene Medien berichteten, wolle die SGE den 62-Jährigen als Trainer und Sportvorstand an den Main holen. Doch daraus wird offenbar nichts. Der Kicker schätzt den Wechsel von Rangnick zum Champions-League-Kandidaten als "eher unwahrscheinlich" ein. Der 62-Jährige sei nicht der Top-Kandidat bei den Eintracht-Verantwortlichen.

Anzeige

Neben dem Kicker schließt auch die Frankfurter Rundschau eine Verpflichtung von Rangnick eher aus. Intern gebe es Vorbehalte. Der frühere Trainer von RB Leipzig werde bei den Hessen als "zu dominant" eingeschätzt. Als Kandidaten für die Nachfolge von Sportvorstand Fredi Bobic, der nach seiner vorzeitigen Vertragsauflösung im Sommer zu Hertha BSC wechselt, nennt das Blatt neben Hendrik Almstadt (AC Mailand) auch Ex-Bundesliga-Profi Igli Tare. Der Albaner spielte einst für den 1. FC Kaiserslautern und ist bereits seit 2008 als Sportdirektor bei Lazio Rom aktiv. "*Die Bundesliga ist sicher interessant und daher sollte man nie nein sagen. Man weiß nie, wie sich das Leben entwickelt"*, sagte Tare vor etwas mehr als einem Jahr in einem Interview mit Sport1.