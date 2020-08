"Ransi" macht bei Dynamo Dresden mächtig Tempo

Heilbad Heiligenstadt. Sein Name ist definitiv ein Unikat: Ransford-Yeboah Königsdörffer heißt der junge Mann, der vielleicht Dynamo Dresdens größtes Offensivtalent ist. Schon sein Vorname lässt eingefleischte Fußballfans an Tore denken, war Anthony Yeboah doch einer der absoluten Bundesliga-Stürmerstars der 1990er Jahre. Wie der einstige Angreifer der Frankfurter Eintracht und des HSV hat auch „Ransi“, wie er von klein auf und auch bei Dynamo gerufen wird, ghanaische Wurzeln. Sein Vater stammt von dort, lebt aber schon seit 25, 30 Jahren in Deutschland.

Zweitliga-Debüt im Dezember 2019

So ist Königsdörffer, der Mitte September 19 Jahre alt wird, ein gebürtiger Berliner. Nach Stationen beim SC Minerva 93 und beim SC Charlottenburg landete er 2014 im Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC. Doch als 16-Jähriger holte ihn dort das Verletzungspech ein: Innerhalb eines Jahres erlitt er in beiden Knien einen Meniskusriss, fiel ungefähr anderthalb Jahre aus. „Natürlich ist das in dem jungen Alter sehr hart für mich gewesen. Ich habe nicht unbedingt daran gedacht, dass die Profikarriere so früh oder überhaupt noch klappt. Aber ich habe mich nicht aufgegeben“, erzählt er.

Auch dann nicht, als die Herthaner aufgrund der wiederholten schweren Blessuren seinen Vertrag nicht mehr verlängerten. Stattdessen erhielt sein Berater einen Anruf aus Dresden. Vor einem Jahr wechselte Königsdörffer dann zu den Schwarz-Gelben, wo sein Stern seither aufgeht. Zunächst bildete er mit Simon Gollnack ein schlagkräftiges U19-Sturmduo in der A-Junioren-Bundesliga. Und nachdem „Ransi“ schon im Dezember 2019 gegen Nürnberg sein 22-minütiges Zweitliga-Debüt gegeben hatte, durfte er im Januar 2020 mit den Profis ins Spanien-Trainingslager reisen und erhielt im Februar seinen ersten Profivertrag, der bis 2022 gültig ist.

„Damals konnte ich noch gar nicht richtig mithalten, musste mich erst mal daran gewöhnen. Aber das letzte halbe Jahr konnte ich gut nutzen, fühle mich jetzt topfit“, erklärt Königsdörffer, der zwar kein fußballerisches Vorbild habe, aber Brasiliens Idol Neymar sehr mag. Technisch hat auch Dynamos Youngster sicher gute Anlagen, zudem ist er pfeilschnell. Bei den Junioren lief er die 30 Meter in 3,8 Sekunden. Zum Vergleich: Supersprinter und Weltrekordler Usain Bolt war nur zwei Hundertstel flinker! Diese Vorzüge will „Ransi“ nun bei Dynamo einbringen.

Neue Aufgabe als linker Außenangreifer

Er habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass er bei den SGD-Profis so schnell Anschluss findet. „Ein bisschen war ich schon überrascht. Aber ich habe es mir auch verdient, habe im Training Gas gegeben und in der U19 in den Spielen gezeigt, was ich kann“, meint Königsdörffer, der mittlerweile sechs weitere Punktspiel-Einsätze im Fußball-Unterhaus gesammelt hat und davon dreimal sogar in der Startelf stand. Nun ist er nicht mehr im Nachwuchs spielberechtigt und vollwertiger Teil des künftigen Drittliga-Teams der SGD, mit dem er derzeit im Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt weilt und wo er sich noch mehr Spielzeit erhofft.

DURCHKLICKEN: Eindrücke aus dem Heilbad Heiligenstadt Die Profis von Dynamo Dresden weilen derzeit zum Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt. Dort logieren sie im Hotel am Vitalpark. © Stefan Schramm

Doch dieses Unterfangen ist nicht leicht. Zwar hatte Dynamo viele Spieler-Abgänge zu verzeichnen, „aber von der Qualität haben wir trotzdem kaum etwas verloren“, ist er überzeugt. Weil Cheftrainer Markus Kauczinski dort mit ihm plant, muss sich Königsdörffer nach seiner Zeit als U19-Mittelstürmer nun als linker Außenangreifer beweisen. Auf dieser Position hat er es im Kampf um den Stammplatz mit dem fast exakt zehn Jahre älteren und viel erfahreneren Neuzugang Panagiotis Vlachodimos zu tun. „Da kann ich mir bestimmt noch einiges abschauen. Er hat ja schon viel mehr Spiele auf dem Buckel als ich“, erklärt Königsdörffer.

Nominierung für deutsche U20

Sein Pluspunkt auf der Außenseite: „Es ist schon gut, weil ich den Ball kriege und auf die Kette zudrücken kann, anstatt dass ich die Ochsen die ganze Zeit in meinem Rücken habe“, weiß der schlanke 1,82-Meter-Mann genau, wie er die körperlichen Unterschiede zu den bulligen Innenverteidigern am besten für sich nutzen kann. Das offensive Spiel bei Dynamo komme ihm sehr entgegen, erzählt der Flügelflitzer den Journalisten bei seinem ersten Interview überhaupt. Zuvor nämlich hatten ihn die Verantwortlichen wegen seines jungen Alters noch vor der Presse abgeschirmt.