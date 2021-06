Raoul Cissé findet einen neuen Verein

Jetzt hat der 20-Jährige einen neuen Verein gefunden. Cissé, der 2017 aus der U17 von Eintracht Norderstedt zu den Jungstörchen wechselte, schließt sich dem niedersächsischen Oberligisten Heeslinger SC an. Der Heeslinger SC, der den Aufstieg in die Regionalliga Nord anpeilt, wird von Lars Uder (einst SV Drochtersen/Assel) trainiert. Für die KSV kam Cissé in drei Regionalligaspielen zum Einsatz.