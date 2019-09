Bericht: Wechsel von BVB-Profi Raphael Guerreiro zu Paris Saint-Germain geplatzt

Bleibt er nun doch? Seit Wochen wurde Borussia Dortmunds Raphael Guerreiro mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht - doch der ist jetzt offenbar geplatzt. Wie Sky Sport berichtet, wird der 25-Jährige BVB-Profi nicht zum Team von Trainer Thomas Tuchel wechseln. Stattdessen könnte er demzufolge nun sogar seinen Vertrag in Dortmund verlängern.

Zorc will mit Guerreiro verlängern - bisher vergeblich

Doch sicher ist ein Verbleib in Dortmund keineswegs. Guerreiros Vertrag beim deutschen Vizemeister läuft nach der aktuellen Saison aus. Der Sportliche Leiter Michael Zorc hätte gern, dass er "seinen Vertrag bei uns verlängert", doch dazu hat sich der portugiesische Europameister bisher nicht überzeugen lassen. Nur noch in diesem Sommer und im Winter könnte Guerreiro den Westfalen einen Gewinn einbringen. Zorc hatte zuletzt betont, dass der Verein ihn daher im Zweifel verkaufen müsste: "Wenn noch was kommen würde, müssen wir abwägen." Die Ablösevorstellungen des BVB sollen sich bei rund 25 Millionen Euro bewegen.