BVB-Kader: Raphael Guerreiro gegen 1. FC Köln wohl nicht dabei - Transfer statt Verlängerung?

Borussia Dortmund und Raphael Guerreiro: Seit Wochen laufen Verhandlungen über einen neuen Vertrag des Europameisters von 2016. Der aktuelle Kontrakt des Portugiesen läuft nur noch bis zum Ende dieser Saison. Jetzt die nächste Schlagzeile während des Vertrags-Pokers zwischen dem BVB und Guerreiro. Laut eines Berichts der Bild hat Trainer Lucien Favre seinen Mittelfeld-Profi nicht in den Kader für das Bundesliga-Spiel am Freitagabend beim 1. FC Köln (20.30 Uhr/so könnt ihr das Spiel im TV sehen) berufen. Auch Marius Wolf soll fehlen.