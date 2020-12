Spielfeld schon vermessen: Mellendorfer TV will Handball im Sand möglich machen

Sponsoren, Schwarm und Eigenleistung

Der Bau stützt sich auf drei Säulen. Neben Sponsorengeldern soll ein Teil der benötigten Summe zur Realisierung des Projekts möglicherweise durch Crowd­funding aufgebracht werden. Bei dieser Art der Finanzierung werden Mittel von vielen einzelnen Geldgebern gewissermaßen im Schwarm zusammengekratzt. Dritter Teil – denn so ist das nun einmal in Sportvereinen – wird die Eigenleistung der Mitglieder sein. Jeder hilft, wie und wo er kann. Projektleiter Oliver Herrmann bringt alle(s) unter einen gemeinsamen Hut. Für Fragen und weitere Auskünfte steht der Akteur der Altherrenmannschaft per E-Mail an beachfeld@handball-mellendorf.de Rede und Antwort.

Aktueller Stand: Das Spielfeld wurde mittlerweile vermessen – eine Fläche von 27 mal zwölf Metern ist dafür gemäß offizieller Regularien vonnöten. In die Tiefe muss die Fläche aus einer Sandschicht von mindestens 40 Zentimetern Stärke bestehen.

Frauenmannschaft ist Mellendorfer Aushängeschild

Bevor es bald unter freiem Himmel, hoffentlich Sonnenschein und möglichst ohne Corona-Sorgen in die frisch geharkte Sandkiste gehen kann, geben die Handballer des MTV in den Hallen der Umgebung ihr Bestes. Altersklassen- und geschlechterübergreifend sind 23 Mannschaften aus dem einwohnerreichsten Wedemärker Ortsteil am Start. Höchstspielendes Team sind die Frauen in der Landesliga.

Bereits der Saisonstart fiel allerdings aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser. Eine rühmliche Ausnahme bilden die A-Juniorinnen, die als einziges MTV-Team seit den Sommerferien schon Punktspiele bestritten haben. Beim 17:24 gegen den TV Hannover-Badenstedt sowie der 22:36-Pleite in der Halle des TuS Empelde setzte es allerdings zwei deutliche Niederlagen.