"Eine Katastrophe": Nach Watzke meckert auch Baumgart über Rasen im Olympiastadion

Hans-Joachim Watzke hatte schon im Dezember gemeckert. Unwürdig sei der Rasen im Berliner Olympiastadion, sagte Borussia Dortmunds Geschäftsführer. Jetzt fand auch Kölns Trainer Steffen Baumgart als Gast in der Hauptstadt deutliche Worte. „Das ist eine Katastrophe, ganz ehrlich“, sagte der FC-Coach nach dem 3:1 am Sonntag gegen Hertha BSC. Nun wird der holprige Rasen in der Arena bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ausgetauscht.

Anzeige