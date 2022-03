RASENBALLHILFT: RB Leipzigs Fans starten Hilfskampagne für Kriegs-Opfer

Leipzig. Dass der russische Krieg in der Ukraine auch am internationalen Fußball nicht spurlos vorbei geht, ist spätestens seit der Absage des Achtelfinales der Europa League zwischen RB Leipzig und Spartak Moskau klar. Die Fans der Roten Bullen zeigen nun im Gegenzug einmal mehr, dass der Sport in Krisenzeiten auch abseits des Rasens für positive Nachrichten sorgen kann. Mit der Aktion #RASENBALLHILFT wollen die Anhänger des Leipziger Bundesligisten ihren Beitrag für die von der russischen Aggression betroffenen Menschen in der Ukraine leisten.

Los geht es bereits im Umfeld des Bundesliga-Topspiels am Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr) mit einer Spendenaktion, die auch vom Verein mit passender Infrastruktur unterstützt wird. "RB Leipzig richtet die Zahlsysteme hierzu so ein, dass beim Bezahlvorgang an den Kiosken gespendet werden kann. Darüber hinaus nehmen wir gern eure Pfandbecher und Bargeldspenden entgegen”, heißt es in einer Mitteilung, die seit dem Morgen in den Sozialen Medien verbreitet wird.