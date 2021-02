Rasenheizung, Trainingsausfall und Co.: So gehen die Bundesliga-Klubs mit dem Schneechaos um

Es sind malerische Bilder, die die Bundesliga-Klubs in diesen Tagen über ihre Social-Media-Kanäle verteilen. Schneebedeckte Stadien, Plätze und Trainingsgelände . Die Winterlandschaft in weiten Teilen Deutschlands ist zwar schön anzusehen, doch stellt sie die Profi-Klubs in der Vorbereitung auf die kommenden Spiele teilweise vor erhebliche Probleme.

Arminia Bielefeld etwa, das am kommenden Montag (20.30 Uhr im LIVETICKER) beim FC Bayern München antreten muss, konnte auch am Mittwoch noch nicht auf dem Platz trainieren. "Da geht noch nicht viel. Unsere Mannschaft trainiert gerade im Kraftraum und wird anschließend ein kleines Lauftraining um die Trainingsplätze absolvieren", teilte der Bundesliga-Aufsteiger auf Twitter mit. "Die kommenden Trainingstage werden von Tag zu Tag geplant." Heißt: Es ist noch nicht absehbar, wann eine richtige Vorbereitung auf das Spiel gegen den Rekordmeister, der derzeit bei der Klub-WM in Katar weilt und dort am Donnerstag gegen Tigres um den Weltpokal (19 Uhr, live und kostenlos auf bild.de) spielt, möglich ist.