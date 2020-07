Rashica-Berater lobt RB Leipzig: „Trainer und Spielweise passen gut zu Milot“

RB war unter der Woche mit einem ersten Angebot von 15 Millionen Euro plus drei Millionen Boni beim Tabellen-16. der abgelaufenen Saison abgeblitzt. Die Norddeutschen würden Rashica (28 Bundesligaspiele/8 Tore/7 Vorlagen) ziehen lassen, hoffen aber auf eine Ablöse um die 25 Millionen Euro. Eine Summe, die RB aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-Krise und der Financial-Fairplay-Bestimmungen der Uefa nicht bezahlen kann. Möglicherweise will Werder nun das Saisonende in England (letzter Spieltag am 26. Juli) und Italien (1. August) abwarten, um ein paar Millionen extra abzustauben. „England, Italien – vielleicht kommt da noch etwas“, sagt Berater Lala.