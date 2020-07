Kommt Rashica bei Sancho-Abgang? BVB-Sportdirektor Zorc kündigt Ersatz an - kein neuer Stürmer

Der Deal hängt wohl von diesem einen Spiel ab! Sollte Manchester United am Sonntag im letzten Premier-League-Duell der Saison gegen Leicester City nicht noch die Teilnahme an der Champions League verspielen, deutet vieles daraufhin, dass Jadon Sancho Borussia Dortmund im Sommer gen England verlassen wird.

Der Dortmunder Superstar will den BVB wohl verlassen - und Manchester United tut viel dafür. Laut The Telegraph liegen beide Vereine "nur" noch 20 Millionen Euro auseinander in der Ablöse. Sollte United die Champions League erreichen, könnten die "Red Devils" mit viel Geld planen - das gleich in Sancho investiert werden soll. Allerdings: Der BVB beharrte zuletzt auf eine Summe von 100 Millionen Euro. Boss Hans-Joachim Watzke sagte, es werden "keinen Cent-Corona-Rabatt" geben.

Zorc sieht Handlungsbedarf bei Sancho-Abgang Sollte Sancho den Verein verlassen, werden die Dortmunder nicht untätig bleiben auf dem Transfermarkt. Das bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem Kicker. "Wenn Jadon geht, besteht Handlungsbedarf", sagte er. Gleichzeitig schreibt das Blatt, dass es wirkliche Gespräche mit Manchester United noch nicht gegeben hätte. Um Planungssicherheit zu haben, soll der BVB ManUnited laut Ruhr Nachrichten eine Frist bis zum 10. August gesetzt haben. Dann fahren die Dortmunder ins Trainingslager nach Bad Ragaz in die Schweiz.

Wie der Telegraph berichtet, soll Borussia Dortmund Milot Rashica von Werder Bremen inzwischen als Nachfolger ins Auge genommen haben. "Bei Milot ist nicht absehbar, dass sich zeitnah etwas tun wird, auch wenn die Interessenten mehr werden", sagte Werder-Manager Frank Baumann zuletzt der Bild.

Rashica: BVB oder Leipzig? Zuletzt schien es so, als würde RB Leipzig Rashica verpflichten. Im Transferpoker hat dessen Berater Altin Lala RB Leipzig in den höchsten Tönen gelobt. „Leipzig ist ein interessanter Klub. Trainer und Spielweise passen gut zu Milot“, sagte der frühere Bundesliga-Profi gegenüber dem Werder-Fanportal DeichStube. Der Bundesliga-Dritte sei „ein Klub, der Spieler besser macht“. Doch die Verhandlungen stocken - gut für den BVB? Werder will allerdings wohl circa 30 Millionen Euro für den Kosovaren.