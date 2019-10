Rassismus-Skandal: Bulgariens Regierungschef Bojko Borissow fordert Rücktritt und dreht Geldhahn zu

Nach den rassistischen Vorfällen beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und England hat die bulgarische Regierung den Rücktritt des Präsidenten des bulgarischen Fußballverbandes, Borisslaw Michailow, gefordert. Das sagte Sportminister Krassen Kralew am Dienstag. Beim 6:0-Sieg der Engländer am Montagabend in Sofia war die erste Halbzeit zweimal unterbrochen worden. Die bulgarischen Fans hatten zum wiederholten Mal für rassistische Entgleisungen gesorgt und nationalsozialistische Zeichen gezeigt. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch.