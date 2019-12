Rassismus-Eklat: Chelsea-Trainer Frank Lampard sichert Antonio Rüdiger Unterstützung zu

Premier League & Co.: Das sind die TV-Highlights an Weihnachten, Silvester und zwischen den Feiertagen

Lampard nahm Rüdiger zudem gegen Kritik durch Tottenham-Trainer José Mourinho in Schutz. Nach einem leichten Nachtreten des Ex-Bundesligaprofis Heung-Min Song, der dafür die Rote Karte sah, hatte sich Rüdiger nach Mourinhos Ansicht fallen lassen. Der Portugiese meinte dazu am Montag: "Steh auf, Mann, und spiele. Das ist die Premier League." Lampard räumte ein, Sons Tritt sei nicht brutal, aber dennoch rotwürdig gewesen. Er werde deswegen nicht Rüdigers Integrität in Frage stellen. Mourinho betonte bei seinen Ausführungen, er trenne sie von den rassistischen Zwischenfällen.

Nach den rassistischen Beleidigungen kündigte die britische Regierung die Zusammenarbeit mit dem englischen Fußballverband und der Premier League an. "Natürlich müssen die Fußballverbände mehr tun, um dieses Problem zu lösen. Wir sind entschlossen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und es aus der Welt zu schaffen", sagte ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson am Montag. "Rassismus ist in allen Lebensbereichen völlig inakzeptabel", teilte Innenministerin Priti Patel in London mit. "Der Fußball ist da keine Ausnahme." Bei solchen Taten könnte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten und ein zehnjähriges Stadionverbot drohen.