Rassismus-Debatte: Man-City-Star Raheem Sterling fordert Chancen für dunkelhäutige Trainer

„Es gibt so um die 500 Spieler in der Premier League, und ein Drittel davon ist schwarz. Aber wir haben niemanden, der uns in der Hierarchie repräsentiert, niemanden von uns im Trainerteam“, sagte Sterling. Es sei nun an der Zeit, „Änderungen umzusetzen und die gleichen Chancen zu geben, nicht nur schwarzen Trainern, sondern unterschiedlichen Ethnien.“ Das gelte auch für andere Bereiche. Auch in der Bundesliga ist es als Reaktion auf den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in Folge eines Polizeieinsatzes zu einer Welle des Protestes und der Solidarität gekommen.