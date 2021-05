Rassismus-Eklat um Jens Lehmann: Auch Laureus-Organisation zieht Konsequenzen

Nach Jens Lehmanns rassistischer Nachricht an den ehemaligen Profi Dennis Aogo hat auch die Laureus World Sports Academy reagiert. „Angesichts der weit verbreiteten Kommentare haben wir Jens Lehmann informiert, dass er auf unbestimmte Zeit von seiner Rolle als Laureus-Botschafter suspendiert wurde“, hieß es in einer Pressemitteilung der Organisation am Mittwoch. Laureus „widersetzt sich allen Formen von Rassismus“, hieß es weiter.

Anzeige