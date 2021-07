Rassismus-Eklat bei deutschem Radsport-Team: Dieser Spruch ist schlicht und einfach inakzeptabel

Man muss es ganz deutlich sagen: Mosters an den in der Verfolgung eines algerischen Athleten befindlichen Nikias Arndt gerichteter Ruf "Hol die Kameltreiber" ist rassistisch. Er bedient hässliche Stereotype. Und an dieser Stelle helfen weder der Versuch der Kontextualisierung noch der Verweis auf die angespannte Situation mitten in einem olympischen Wettkampf. Wie gut, dass TV-Kommentator Florian Naß geistesgegenwärtig genug war und das Gehörte direkt unmissverständlich einordnete. Denn dieser Spruch ist schlicht und einfach inakzeptabel und nicht mit der Hitze des Gefechts zu entschuldigen. Das wäre übrigens auch vor 20 Jahren schon so gewesen, als andere heute umstrittenen Begriffe noch völlig unreflektiert verwendet wurden.